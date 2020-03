Foi com um vídeo onde podemos ver várias situações em que as pessoas se juntam para ajudar o próximo que Justin Bieber se dirigiu aos fãs neste fase difícil. O cantor juntou-se às dezenas de figuras públicas que usaram as redes sociais para deixar uma mensagem perante a pandemia de Covid-19.

O artista aproveitou a publicação para destacar este momento "assustado" que o mundo vive, "lembrando aquilo que podemos fazer quando nos unimos".

Justin apela para que os seguidores se "isolem até termos mais respostas" para o novo coronavírus. Desta forma, ficando em casa, além de se protegerem, evitam uma maior propagação do vírus.

"Os nossos avós estão a contar connosco", terminou Bieber, referindo-se ao facto dos idosos pertencerem a um grupo de risco.

Leia Também: Idris Elba volta a falar aos fãs. "Sente-se bem" mas está "preocupado"