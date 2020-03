Entre as muitas publicações das figuras públicas que estão a usar as redes sociais para apelar para que as medidas de prevenção sejam levadas a sério, Júlio Isidro decidiu destacar o trabalho de Graça Freitas e Marta Temido perante a pandemia Covid-19.

"Quando o Kennedy me vem à cabeça. 'Não pergunte o que o seu país pode fazer por si. Pergunte o que pode fazer pelo seu país.' Estas senhoras estão a dar tudo de si, por nós", começou por escrever o apresentador da RTP, referindo-se ao trabalho da diretora-geral da Saúde e da ministra da Saúde perante o surto do novo coronavírus.

"Acompanhadas por médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal do INEM, bombeiros, aconselhadores da linha de saúde e muitos voluntários, lutam pela nossa saúde colectiva. Resistem a perguntas idiotas, interesses económicos, vaidades pessoais, boatices, rasteiras politiqueiras e até a muitas inconsciências dos que fazem da quarentena uma estação balnear. O seu cansaço, bem visível, é uma parte da nossa garantia de sobrevivência", acrescentou no Facebook, mostrando assim o seu apoio a Graça Freitas e Marta Temido, assim como os restantes profissionais que estão à frente da pandemia.

"E a nossa parte no acto colectivo de querermos bem a nós próprios e aos outros? É tão fácil dizer mal e tão difícil fazer bem. Obrigado pelo esforço dos nossos responsáveis e a minha rejeição à execrável condição dos que nada dão e tanto recebem", rematou.

Um comentário que recebeu muitos 'aplausos' de vários internautas. "Obrigada Júlio Isidro por este artigo tão elucidativo que vai fazer corar muita gente sem vergonha", reagiu uma fã. "Como sempre serenamente a dizer verdades.Muito bem Júlio, assino por baixo", disse outra.

No entanto, as palavras de Júlio também suscitaram algumas críticas. "Júlio Isidro, foi você realmente que publicou? Está a ver mal o filme", disse uma seguidora. "Este Júlio tinha ganho bastante em estar calado.Celebrar assim a incompetência da temida é surreal", lê-se ainda entre os comentários.

