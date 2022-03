São várias as montagens fotográficas que estão a circular na internet, inspiradas no momento em que Will Smith agrediu Chris Rock nos Óscares de 2022.

Entre as imagens, há uma viral que mostra o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a dar um estalo ao presidente russo Vladimir Putin. E foi precisamente esta montagem que Júlia Pinheiro fez questão de destacar nas redes sociais.

"Não me caiu bem a bofetada que o ator Will Smith deu ao humorista Chris Rock na noite de Óscares. Já esta versão que circula por aí, não me parece nada, nada mal", reagiu a apresentadora da SIC.

Desta forma, mostrou o seu apoio à Ucrânia perante a invasão da Rússia.

