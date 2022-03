Chris Rock foi visto pela primeira vez em público desde que foi agredido por Will Smith durante a cerimónia dos Óscares de 2022.

O comediante, de 57 anos, foi 'apanhado' pelos paparazzi em Boston, esta terça-feira, antes dos seus seis espetáculos esgotados, como relata a People.

Com um fato de treino cinzento, boné e casaco azul escuro, foi assim, com um estilo mais descontraído, que o humorista foi visto em público. As imagens já estão a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

