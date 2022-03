Chris Rock confessou, recentemente, que deixava que as pessoas "passassem por cima dele" desde a infância.

A revelação foi feita a 12 de janeiro no episódio 'Fly on the Wall with Dana Carvey and David Spade', dois meses antes da polémica estalada que Will Smith deu ao comediante em plena cerimónia dos Óscares.

No podcast, Rock, de 57 anos, afirmou: "Metade do bullying aconteceu porque era pequeno. Depois fui gozado na escola porque era pequeno e negro. Era gozado a dobrar", nota

O comediante lembrou então o momento em que se fartou e decidiu bater num dos miúdos que lhe faziam bullying com um tijolo na cabeça. "Pensamos que ele podia morrer", descreve.

"Resumindo, desde esse dia, como o meu psiquiatra me diz, tenho medo de ficar zangado. Era o tipo de pessoa que se humilhava para ser simpática, porque tinha muito medo da minha raiva", confessa.

Hoje em dia, esta é uma questão muito mais esclarecida na cabeça do humorista. "Agora, posso dizer 'não gostei do que disseste sobre mim', sem perder a cabeça e sem bater com um tijolo em alguém", completa.

Leia Também: Zoë Kravitz critica Will Smith: "Agora agredimos pessoas em palco"