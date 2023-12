Júlia Pinheiro vai estar à conversa com Pedro Nuno Santos na tarde desta quarta-feira, dia 20 de dezembro, no âmbito do programa que apresenta na SIC.

A entrevista acontece depois de o político ter sido eleito, no passado domingo, Secretário-Geral do PS, o que o torna no candidato do partido às eleições legislativas que se realizam a 10 de março do próximo ano.

"Júlia Pinheiro entrevista o mais recente líder do PS. Pedro Nuno Santos revela o lado, para além da política, que poucos conhecem", pode ler-se na publicação da estação no Instagram. Ora veja:

