Eis que Júlia Pinheiro decidiu abraçar o espírito natalício com mais um visual. Esta terça-feira, 19 de dezembro, a apresentadora partilhou com os seguidores da sua página de Instagram o look que escolheu para apresentar o seu programa das tardes, na SIC.

Conforme poderá ver na publicação de seguida, a comunicadora optou por uma conjugação descontraída, sendo que o grande destaque foi a saia midi, de padrão quadriculado e em tons de vermelho.

Júlia combinou-a com umas botas de cano alto estilo militar e camisola preta.

"Com um look já a pensar no Natal", escreveu na legenda da partilha.

Ora veja:

