Ainda na grande entrevista que Pedro Nuno Santos deu a Júlia Pinheiro no início da tarde desta quinta-feira, 3 de abril, o candidato do PS às eleições legislativas acabou por falar sobre o poder das redes sociais.

"As redes sociais são uma ferramenta de trabalho que usamos para comunicar com as pessoas e também estamos a aprender. [...] Inicialmente resistia, hoje não resisto. [...] Hoje em dia é impossível viver sem as redes sociais", revelou.

Júlia Pinheiro recordou uma publicação recente que Pedro Nuno fez a propósito do Dia do Pai, e na companhia do filho Sebastião, de oito anos. O candidato admite que essa mesma partilha "foi a publicação com mais visualizações de sempre, ele [o filho] é que é a estrela".

Questionado como é que a criança encara a vida pública do pai, Pedro Nuno acabou por admitir que o filho sente a sua falta.

"Ele queixa-se de eu estar pouco presente. Tive uma reunião com a professora dele e ela mostrou-me uma carta que ele tinha escrito, e era uma carta a perguntar aos avós onde é que estavam quando não estavam com ele. Depois ele dizia que agora só estava com a mãe e não tinha o pai", confessou.

