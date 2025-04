Pedro Nuno Santos foi o grande convidado de Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC desta quinta-feira.

O secretário-geral do PS respondeu a uma pergunta mais provocatória da apresentadora onde esclareceu a imagem mais sisuda que, por vezes, apresenta e relembrou a resposta que deu a Lili Caneças quando esta o acusou de "parecer que está sempre a ralhar".

"Tem essa imagem um bocadinho, não é? Que é um bocadinho tenso", diz Júlia Pinheiro.

"Quem me conhece no trato pessoal sabe que sou uma pessoa simpática. [...] Tenho consciência que essa imagem passa, mas não corresponde ao trato pessoal. Muitos dos temas de política não dão bem para rir. [...] A mim custa-me muito mais os sorrisos cínico de alguns políticos. Sorrio quando faz sentido. Simpático sou, não tenho é um sorriso cínico", reiterou Pedro Nuno Santos.

"Não ralho com as pessoas, não ralho com os portugueses", respondeu ainda o candidato.

