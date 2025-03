Lili Caneças foi notícia recentemente depois de um comentário que fez nas redes sociais no qual criticava a postura de Pedro Nuno Santos nas entrevistas. Não ficando indiferente, o líder do Partido Socialista respondeu à socialite, garantindo que era "bom rapaz" e mais bem disposto fora daquele contexto.

Numa partilha que fez esta sexta-feira, dia 21, no Instagram, Lili lembrou o sucedido.

"Escrevi no Instagram da RTP Notícias, que anunciava uma entrevista com Pedro Nuno Santos, que quando fala parece que está a ralhar com toda a gente. Respondeu-me: 'a Lili, se me conhecer vê que sou bem disposto, simpático e bom rapaz'. Fiquei surpresa, não estava à espera de qualquer reação e acho que pelo menos tem um grande 'fair play', ao ter-me respondido", realçou.

Veja a partilha:

