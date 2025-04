Pedro Nuno Santos esteve no início da tarde desta quinta-feira, 3 de abril, no programa das tardes da SIC, 'Júlia'.

O secretário-geral do PS falou das perspetivas para as próximas eleições e, quando confrontado por Júlia Pinheiro sobre as críticas que recebe, respondeu:

"Aceito [as críticas], elas doem mas aprendo com elas. [...] A derrota e a vitória são dois resultados que podem acontecer", referiu.

A apresentadora da SIC acaba por lhe perguntar se Pedro Nuno e Luís Montenegro "têm boa relação fora do contexto político".

"Damo-nos cordialmente e respeitamo-nos, sim. Mas não somos amigos. O facto de sermos de partidos diferentes não nos impediria de sermos amigos... Temos uma relação cordial e de respeito mútuo", referiu.

Leia Também: Montenegro foi ao 'Goucha' e agora Pedro Nuno Santos vai... à 'Júlia'