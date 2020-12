São vários os famosos que recorrem às stories do Instagram para responder à curiosidade dos fãs, e desta vez foi de novo Júlia Belard quem esteve 'à conversa' com os seguidores.

Entre as muitas questões colocadas, houve quem quisesse saber se a figura pública quer ter mais filhos. Depois de ter sido mãe do pequeno Matias há três anos, a atriz afirma que quer aumentar de novo a família.

A infância e o tempo em que estava a gravar a série 'Morangos Com Açúcar' foram dois momentos da sua vida que recordou junto dos fãs, mas não ficou por aqui.

Júlia Belard falou ainda de temas importantes, como a discriminação. "Cada vez penso mais nisso por ter um filho pequeno, e vivendo em sociedade teremos sempre de lidar com outras pessoas que, muitas vezes, serão injustas ou até más connosco. Felizmente, parece-me que as coisas caminham num sentido positivo, mas ainda há muito trabalho pela frente. Sei que é fácil falar e que uma só palavra pode ferir para sempre, mas penso que te deves agarrar às pessoas que gostam de ti, à tua família e amigos e encontrar neles - e nas pessoas boas que contigo se cruzam - a força e coragem para esquecer as menos boas, que não merecem um segundo da tua atenção", disse.

A figura pública esteve também a explicar o motivo que a levou a tatuar no corpo a palavra "melancolia": "Durante parte da minha juventude senti que se adequava ao meu estado de espírito e à forma como via a vida. Acho a palavra muito bonita. E também acho interessante mergulhar num certo estado de pensamento, como se de uma tarde de chuva se tratasse, em que sentimos saudades sem saber bem do quê, lemos um poema, ouvimos uma música e apreciamos o lado menos colorido da vida".

O momento em que foi confundida com uma funcionária do Pingo Doce e o casamento foram outros dos muitos temas destacados nas stories da página de Instagram da atriz. Veja na galeria.

Leia Também: "Eras capaz de namorar com uma mulher?" A resposta de Inês Castel-Branco