Inês Castel-Branco recorreu às stories da sua página de Instagram para dar a oportunidade aos seguidores de lhe colocarem questões, tem sido muitos os temas abordados durante este momento.

Entre as perguntas, houve quem quisesse saber se a atriz estaria aberta a um caso com uma pessoa do mesmo sexo. "Eras capaz de namorar com uma mulher?", escreveu um seguidor. "Eu é mais rapazes", respondeu a atriz.

Além desta partilha, Inês revelou ainda os seus desejos para 2021: "Saúde, muita saúde! Trabalho, sorte, ter aqueles que amo mais perto".

Mas não ficou por aqui e destacou também que vai dar início a um novo projeto já no próximo mês de janeiro: a nova novela da TVI.

