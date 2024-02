A próxima audiência do julgamento de Alec Baldwin a propósito do homicídio que aconteceu nas filmagens do filme 'Rust' foi adiada.

O ator, de 65 anos, declarou-se inocente de homicídio involuntário da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que foi morta com um disparo acidental no set do filme, em outubro de 2021.

O ator deveria ir a tribunal a 6 de agosto. No entanto, ocorreu uma atribuição de um novo juiz ao caso, o que fez com que o Primeiro Tribunal Distrital Judicial adiasse a data de seleção do júri, assim como a data do julgamento, segundo relata o Entertainment Tonight.

De recordar que o ator não foi detido, mas está proibido de usar armas de fogo, sair do país ou discutir o incidente com testemunhas envolvidas na produção do filme, com as quais deve ter um contacto limitado, de acordo com ordem do tribunal.

Baldwin, que sempre afirmou que nunca puxou o gatilho do revólver que segurava, mas que este disparou devido a uma falha mecânica, foi absolvido das acusações de homicídio involuntário em abril do ano passado.

