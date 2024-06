Os promotores no caso de homicídio involuntário de Alec Baldwin entraram com uma ação na segunda-feira, dia 3 de junho, na qual pedem ao tribunal que chame a armeira do filme 'Rust', Hannah Gutierrez-Reed, a testemunhar no julgamento do ator.

De recordar que Gutierrez deixou uma munição verdadeira na arma que Baldwin usava no set de filmagens de 'Rust', em 2021, o que terminou em tragédia, com a morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, e tendo ainda ferido o diretor Joel Souza. A mulher foi condenada por homicídio involuntário em março e atualmente cumpre uma pena de 18 meses de prisão.

Baldwin, que também enfrenta uma pena de 18 meses caso seja condenado, insistiu que nunca disparou a arma e que não sabia que esta continha, por engano, uma munição verdadeira.

Agora a armeira, cujos advogados entraram com um pedido de recurso da sua condenação em maio, apareceu na lista de testemunhas mais recentes que a equipa de Baldwin apresentou ao tribunal antes do seu julgamento, que decorrerá em julho.

"Presumivelmente Baldwin nomeou a Sra. Gutierrez como testemunha para que o seu advogado possa obter informações que o ilibem", refere o documento apresentado pelos promotores Kari T. Morrissey e Erlinda Johnson.

