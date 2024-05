Alec Baldwin é pai de oito filhos, com os quais mantém uma relação próxima. A mulher do ator, Hilaria, publicou um vídeo no qual mostra um momento encantador entre Baldwin e a filha mais nova, Ilaria Catalina, de 20 meses.

No vídeo pode ver-se a menina a caminhar e a dizer "Quero o papá!", mostrando depois a bebé em cima de uma cama com o pai, a ver um vídeo.

"'Eu quero o papá, eu quero o papá!'"… ela está a falar cada vez mais. Esta é a primeira frase dela. As coisas doces pelas quais somos gratos... aquela gargalhada. Isso acalma o coração", escreveu Hilaria na legenda do vídeo.

De recordar que Alec Baldwin atravessa uma fase difícil. O ator enfrenta a possibilidade de ter uma pena de prisão de até 18 meses no âmbito do caso do disparo acidental no set do filme 'Rust', que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

