O julgamento de Alec Baldwin por homicídio involuntário da diretora de fotografia do filme 'Rust', Halyna Hutchins, acontecerá no próximo mês de julho, depois de uma juíza ter negado um pedido para encerrar o caso na última sexta-feira, dia 24.

O ator, de 66 anos, enfrenta uma pena máxima de 18 meses de prisão se for considerado culpado do crime.

A juíza Mary Marlowe Sommer, do Novo México, rejeitou os argumentos apresentados pelos advogados de Baldwin, Luke Nikas e Alex Spiro, de acordo com a Variety.

"Estamos ansiosos pelo nosso dia em tribunal", afirmaram os advogados do ator.

Sommer ouviu os argumentos da equipa jurídica e também dos promotores no tribunal no passado dia 17 de maio, em Santa Fé, de acordo com a NBC News.

