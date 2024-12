Jodie Turner-Smith acusa o ex-marido, Joshua Jackson, e pai da sua filha Juno, de quatro anos, de nunca ter pagado a pensão de alimentos.

Segundo a revista People, a atriz abriu um processo no tribunal de Los Angeles e pede que o antigo companheiro pague tudo o que deve desde outubro de 2023.

Joshua deveria transferir, todos os meses, cerca de oito mil euros de pensão alimentícia da menina e, aproximadamente, 27 mil euros de pensão para a atriz. Jodie quer ainda que o 'ex' pague o valor que já gastou com advogados.

No processo constam as alegações de Turner-Smith, que refere que ela ficou com a cargo da educação da filha enquanto o marido continuou "a investir na sua carreira". A atriz refere ainda que é oito anos mais nova e que se está a tentar afirmar na indústria, ao contrário de Joshua, que é um artista bem conhecido no meio.

"O Josh prometeu apoiar-me sempre e garantiu-me que eu não teria de me preocupar com a segurança financeira da nossa filha se nos separássemos, porque ele disse que entendia o quão difícil pode ser a vida de uma mulher negra e mãe solteira", refere nos documentos.

Os atores foram casados entre 2019 e 2023. Joshua Jackson ficou famoso com a série 'Dawson’s Creek' e 'Fringe', já Jodie entrou em 'Queen & Slim', 'The Agency' e 'Ana Bolena'.