Joshua Jackson perdeu aquela que foi a sua casa durante mais de duas décadas. O ator foi uma das celebridades afetadas pelos incêndios que continuam que tomar conta de Los Angeles, tendo confirmado que a sua casa em Topanga Canyon ficou reduzida a cinzas.

O ator partilhou uma atualização onde refere que está em segurança, assim como a filha Juno, de quatro anos, fruto da relação terminada com Jodie-Turner Smith.

"Primeiro e mais importante, todas as pessoas mais próximas a mim afetadas pelo incêndio estão bem", partilhou com o Deadline, no domingo, dia 12 de janeiro.

"A minha filha, a minha família, os meus vizinhos, todos estão em segurança. Infelizmente, a minha linda casa não escapou aos incêndios. Mas hoje, sinto-me incrivelmente sortudo por estar rodeado das pessoas que amo", destacou.

Até à data, sabe-se que pelo menos 24 pessoas morreram nos incêndios que continuam a devastar Los Angeles.

