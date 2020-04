Josh Brolin foi muito criticado pelos internautas depois de ter publicado um vídeo no Instagram onde mostrava uma visita que fez ao pai, durante a pandemia da Covid-19. Imagens que foram, entretanto, eliminadas.

Após o feedback negativo, o ator recorreu de novo à rede social para pedir desculpa por ter quebrado as regras de distanciamento social quando visitou o progenitor, James Brolin, e a madrasta, Barbra Streisand, no passado fim de semana. De referir que o pai de Josh e a companheira fazem parte do grupo de risco por pertencerem a uma geração mais velha.

"O meu pai mora aqui ao lado e tínhamos um plano para os ver sem estar perto deles. Mas esse plano foi quebrado e isso é da nossa responsabilidade", explicou o ator, de 52 anos.

"Acho que foi irresponsável", admitiu. "Às vezes é difícil ser honesto. É difícil reconhecer e dizer: 'talvez eu tenha estragado tudo'", acrescentou.

Josh referiu que não se importa com as redes sociais ou os seguidores, mas sente-se responsável para com a comunidade.

"Defendo a ideia de não fazer nada além de cuidar um do outro e garantir que vamos superar isto, mesmo que exageremos e sejamos demasiado protetores, pelo menos estamos a fazer isso por uma razão", disse.

Palavras que foram bem recebidas por muitos fãs. "Se acha que cometeu um erro, nós todos cometemos. Isto é novo para todos", lê-se entre os muitos comentários.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Josh Brolin (@joshbrolin) a 17 de Abr, 2020 às 9:58 PDT

Leia Também: Já sonhou estar com o elenco de 'Friends'? Atores vão estar com fãs