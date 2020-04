Já tinha sido anunciado que os atores da série 'Friends' iriam gravar um episódio especial, e a gravação já era para ter sido realizada, mas com a chegada da pandemia da Covid-19 a mesma teve de ser adiada. No entanto, agora chega uma grande notícia para os fãs.

Se já sonhou em tomar um café com os atores do elenco da série, saiba que agora esse sonho pode tornar-se realidade.

Como os próprios artistas - Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry - acabam de anunciar nas suas páginas de Instagram, todos aceitaram o desafio e vão dar a oportunidade a um fã de reunir cinco amigos e todos estarem com o elenco no episódio especial que será gravado em breve. De destacar ainda que o prémio incluiu um café com o elenco nos estúdios da série.

O objetivo desta iniciativa é juntar dinheiro para ajudar os mais afetados pela pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos.

Os interessados em tentar a sua sorte apenas terão de entrar no site do AllInChallenge e fazer uma doação.

"Doe o que puder, cada dólar conta", disse Jennifer Aniston - que interpreta Rachel Green -, referindo que 100% do dinheiro angariado será doado. "Mal posso esperar para o conhecer e abraçá-lo quando tudo isto acabar", acrescentou.

Uma novidade que foi partilhada nas restantes página de Instagram das outras estrelas de 'Friends'. Veja abaixo.

Lisa Kudrow - que interpreta Phoebe Buffay:

David Schwimmer - que interpreta Ross Geller:

Courteney Cox - que interpreta Monica Geller:

Matthew Perry - que interpreta Chandler Bing:

Matt LeBlanc - que interpreta Joey Tribbiani:

Leia Também: Gravação de episódio especial de 'Friends' adiada pela Max