José Raposo não conseguiu ficar indiferente ao vídeo partilhado recentemente por Sara Barradas na sua conta oficial de Instagram. As imagens da filha do casal, a pequena Lua, que faz dois anos no final deste mês, deixaram o ator emocionado e levaram-no a partilhá-las também nas suas redes sociais. "Olho p'ra ela e choro! A sério, é superior a tudo, é superior à nossa vida, sei lá... e lembra-me o meu Miguel e o meu Ricardo nesta fase", escreve José Raposo na legenda das imagens, onde recorda os seus dois filhos mais velhos: Miguel Raposo, de 34 anos, e Ricardo, de 28, ambos resultado do casamento com Maria João Abreu. "Podem-me chamar piroso, podem-me chamar o que quiserem, eu sou é um afortunado! Amo-te, minha Lua", pode ainda ler-se na legenda das imagens. Eis abaixo o vídeo que deixou José Raposo de lágrimas nos olhos: