Depois de não ter passado despercebido na ante-estreia do novo filme 'KM 224' dando a entender que tinha-se submetido a uma cirurgia plástica, José Fidalgo acabou por confirmar que foi, de facto, operado ao nariz.

Ao assinalar a estreia do filme realizado por António-Pedro Vasconcelos, no qual é protagonista ao lado de Ana Varela, o ator começou por dizer: "[...] Espero que tenha o sucesso que todos nós que o fizemos esperamos".

Logo de seguida, reagiu às notícias sobre a cirurgia. "Efetivamente, tive que ser submetido a uma intervenção cirúrgica ao nariz por questões respiratórias crónicas. Como uma parte do problema, estava na fisionomia do meu nariz, tive de corrigi-lo", explicou.

"Apesar de entender as diversas opiniões sobre esta intervenção, gostaria de vos dizer que me sinto saudavelmente satisfeito. Ainda que em processo de pós-operatório já que é uma cirurgia que exige o seu tempo de recuperação, tive que estar presente na ante-estreia do meu filme, por uma questão de dever profissional, já que não puder estar presente em algumas ações de promoção do mesmo", acrescentou, destacando que vai agora voltar a 'afastar-se' até estar "devidamente recuperado". "Obrigado a todos", rematou.

