As dúvidas surgiram depois da apresentação do mais recente filme do ator.

José Fidalgo fez uma cirurgia plástica ao nariz? É esta a questão que vários admiradores do ator, de 42 anos, fizeram nas redes sociais após a apresentação do novo filme 'Km 224'. Nas imagens, o nariz de Fidalgo surge visivelmente diferente, não passando desta forma despercebido. As reações no Twitter não tardaram em chegar. Veja o vídeo da apresentação do filme que deu que falar: Leia Também: José Fidalgo assinala o aniversário da filha mais nova