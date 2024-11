"Pensei que fosse pior!": foi desta forma que Pedro Fernandes começou por descrever uma cirurgia a que foi submetido ao nariz, para correção do septo nasal.

"Acabei agora mesmo de regressar do hospital onde, 4 dias depois da septoplastia, fui finalmente retirar os tampões do nariz", informou numa partilha que fez na sua página de Instagram.

"Hoje consigo respirar bem pelas duas narinas, coisa que nunca me lembro ter conseguido fazer antes na minha vida. É possível que tenha acontecido na minha infância, mas sinceramente não me lembro. Ainda tenho o nariz um bocadinho inchado e com crostas e porcaria para sair, mas a diferença é abismal", realça.

Agradecendo à equipa médica que dele tratou, o animador da RFM garantiu que o pós operatório foi "tranquilo e sem dores". "Até a remoção dos tampões foi indolor, feita através de sucção. Antigamente não era assim, segundo ouvi dizer", realçou, notando que regressará ao trabalho na próxima semana.

