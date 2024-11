Pedro Fernandes viu-se obrigado a tirar uns dias fora do trabalho para se submeter a uma cirurgia.

Através da sua página de Instagram, o animador da RFM disse: "Amigos, não estranhem a minha ausência mas vou ter que me ausentar destas lides e da rádio durante uns dias. Nada de grave, apenas uma pequena cirurgia para correção do meu septo nasal que não me deixa respirar convenientemente".

"Sendo a minha primeira cirurgia, espero que a moca da anestesia seja boa e que não me façam coisas estranhas enquanto estiver apagado. Só me vem à cabeça o filme 'Fim-de-semana com o morto'. Depois de passar o inchaço, espero voltar com o mesmo nariz mas a respirar melhor, na rádio e nas corridas. Até já", completou.

