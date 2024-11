Pedro Fernandes está a fazer uma viagem em família, com a mulher Rita, e os filhos, Tomás e Martim, e deixou uma galeria de fotos da 'cidade que nunca dorme'.

O host da RFM foi até Nova Iorque para fazer a maratona e aproveitou para passear pela 'Big Apple'. Numa partilha no Instagram, Pedro reagiu à eleição de Donald Trump.

"Ainda estamos na América, terra das oportunidades e da liberdade, mas hoje acordámos com um sentimento estranho. Ainda me custa a crer que, num país construído e erguido por gente de todos os cantos do mundo, tenha ganho o discurso do ódio, do medo e da divisão. Nas televisões locais ouço dizer que a economia ganhou à democracia, mas a que custo?", questiona.

Pedro Fernandes afirma ainda: "Este post hoje deveria ser sobre as coisas maravilhosas que vimos em NY. Vamos levar daqui grandes recordações, mas não consigo deixar de pensar no mundo em que vivemos e que vamos deixar para os nossos filhos. God save America. God save us all [Deus salve a América. Deus nos salve a todos]”, referiu.

