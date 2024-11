Depois da vitória de Donald Trump nas eleições do dia 5 de novembro, várias celebridades internacionais manifestaram a sua desilusão com o resultado.

Cardi B, partilhou um vídeo seu a assistir ao resultado com a legenda "Odeio-vos a todos", nas suas stories do Instagram. Mais tarde, num 'live' na mesma rede social, foi questionada sobre se iria aparecer na tomada de posse de Trump, tendo respondido: "Estou farta de vocês! Queimem a porcaria dos vossos bonés, imbecis. Estou mesmo triste. Juro por Deus que estou mesmo triste."

O realizador Adam McKay escreveu na sua conta na plataforma X: "Quem diria que mentir sobre a saúde cognitiva de Biden por dois anos, recusar-se a fazer uma convenção aberta para um novo nomeado, nunca mencionar a saúde pública (...) não seria uma estratégia vitoriosa?"

Já a atriz Jamie Lee Curtis optou por uma publicação na sua conta de Instagram. "Vamos voltar a um tempo mais restritivo. Muitos terão medo que os seus direitos sejam impedidos e negados. Muitos grupos minoritários e jovens terão medo. Pessoas gay e trans ainda terão mais medo."

A também atriz Christina Applegate mostrou o seu desespero no X: "Porquê? Digam-me as vossas razões, porquê????? A minha filha está a chorar porque os seus direitos enquanto mulher podem-lhe vir a ser retirados. Porquê? E, se discordam, por favor deixem de me seguir."

"Há um sinal que se vê em várias lojas que vendem itens bonitos, mas frágeis: bonito para ver e incrível para segurar, mas uma vez partido, está vendido. O mesmo se pode dizer da democracia", escreveu o escritor Stephen King na sua conta na rede social X.

