André Leitão comemora esta terça-feira, dia 29 de agosto, o seu 26.º aniversário, uma data que José Condessa assinalou nas redes sociais com uma mensagem e um conjunto de fotografias ao lado do amigo e colega de profissão, entre as quais se encontra um "tesourinho".

Trata-se de uma fotografia de 2013, na qual os dois amigos aparecem ao lado da também atriz Madalena Almeida.

"É o dia do nosso Carlinhos, do meu Leitão. Há muitas histórias que podia contar mas como as melhores têm de ficar para nós mais vale partilhar apenas um tesourinho (vejam a última foto)", começou por escrever o ator.

"A vida dá mesmo voltas e muita coisa muda, mas é bonito perceber que o destino nos tem mantido juntos. Conhecemo-nos em 2012, partilhámos o nosso primeiro projecto em televisão, a tua primeira série e agora o nosso 'Rabo de Peixe'. Isto entre tantos outros trabalhos, aventuras e memórias! Ps: A última foto foi em 2013. Dez anos. Desculpa, Madalena Almeida!".

