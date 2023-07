José Castelo Branco e Alexandre Frota foram em tempos uma das duplas mais divertidas dos reality shows da TVI. Os dois participaram na 'Quinta das Celebridades' (2004) e na '1.ª Companhia' (2005), no entanto, os dois acabariam por seguir caminhos diferentes.

Esta segunda-feira, 10 de julho, em declarações ao programa 'TVI Extra', o socialite respondeu a Alexandre, depois de ter sido 'acusado' de ignorar o amigo.

"Nunca mais lhe disse nada? Eu até lhe respondi", informa, notando que o ator brasileiro lhe pediu para ajudar uma amiga.

Nesta animada conversa, excêntrico como é habitual, José saiu ainda em defesa de Cinha Jardim, garantindo que esta nunca esteve interessada em Frota. "Jamais! Ela nem podia ver o animal à frente, coitadinha", notou, deixando os comentadores em estúdio às gargalhadas.

Castelo lembrou ainda outros momentos marcantes, nomeadamente, os "selinhos" que deu a Alexandre e o "susto" que apanhou quando o viu nu, enquanto tomavam duche na '1.ª Companhia'.

No final, garantiu: "Gosto do Alexandre, ele sempre me respeitou, e nunca tentou ter nada íntimo comigo".

Veja aqui o momento da conversa.

