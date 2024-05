José Castelo Branco foi detido na manhã desta terça-feira, dia 7 de maio, informação confirmada pelo Notícias ao Minuto junto das autoridades competentes. A notícia foi avançada num primeiro momento pela CNN Portugal.

Foi a GNR a dar cumprimento ao mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra. O socialite será agora presente a um juiz de instrução criminal, no Tribunal de Sintra, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

De recordar que José Castelo Branco está a ser acusado de violência doméstica contra Betty Grafstein. A mulher, com quem está casado há cerca de 30 anos, encontra-se internada no hospital desde o passado mês de abril.

O socialite ia estar presente no 'Dois às 10' hoje, 7 de maio, e os apresentadores - Cristina Ferreira e Cláudio Ramos - tinham voltado a confirmar a entrevista antes do intervalo da primeira parte do programa. No entanto, pouco depois saiu a notícia da detenção de José Castelo Branco.

