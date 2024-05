Cristina Ferreira e Cláudio Ramos confirmaram antes do intervalo da primeira parte do 'Dois às 10', esta terça-feira, dia 7 de maio, que iriam estar à conversa com José Castelo Branco. No entanto, pouco tempo depois foi noticiada a detenção do socialite.

Entretanto, acabaram por comentar as mais recentes informações, referindo que iriam estar em direto no departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra.

"José Castelo Branco está neste momento no DIAP de Sintra e nós a qualquer instante vamos até lá em direto para lhe dar conta do porquê de isto ter acontecido no dia e no momento em que vinha a caminho do estúdio para dar a entrevista", explicou Cristina Ferreira.

Em direto, a repórter do 'Dois às 10' acrescentou que José Castelo Branco foi "detido num hotel onde tem estado a pernoitar nos últimos dias". Mais tarde, disse que a celebridade foi detida "em casa de uma amiga na zona de Alcabideche". Informações que, até à data, não foram confirmadas pelas autoridades.

Já Cláudio Ramos alegou que "ele já estava a entrar na autoestrada quando foi interpelado pela polícia, a GNR de Alcabideche, que lhe fez a patrulha para ele sair da autoestrada". "Não é normal", acrescentou.

De recordar que José Castelo Branco está a ser acusado de violência doméstica contra a mulher Betty Grafstein, com quem está casado há cerca de 30 anos.

Betty Grafstein mantém-se internada no Hospital CUF Cascais, desde o passado mês de abril, e a denúncia foi apresentada pela própria unidade hospitalar.

[Notícia atualizada às 12h05]

