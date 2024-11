A advogada e comentadora do programa 'Dois às 10' Suzana Garcia falou esta terça-feira, 26 de novembro, sobre a acusação do Ministério Público a José Castelo Branco.

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a advogada confessou-se "desconfortável" pela celeridade com que o caso está a ser tratado pela justiça e pelo dia em que a acusação se tornou pública que, para si, "não foi coincidência".

Apesar da acusação formal ter sido feita no início do mês, foi tornada pública apenas na segunda-feira, 25 de novembro, dia em que se assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

"As mulheres portuguesas não têm menos direitos do que as 'Bettys' da vida", referiu, explicando que é advogada de várias mulheres que sofrem de violência doméstica, algumas delas estando à espera "há dois anos" por uma acusação.

De relembrar que José Castelo Branco foi acusado "pela prática de um crime de violência doméstica" pelo Ministério Público.

O caso teve início quando Betty Grafstein deu entrada no Hospital CUF Cascais no dia 20 de abril deste ano. Foi na unidade hospitalar que a designer de joias disse que tinha sido vítima de agressão por parte do companheiro, e de forma continuada.

Em maio, após ser detido pela GNR, por decisão do Tribunal de Sintra, José Castelo Branco ficou impedido de contactar a vítima e de permanecer no hospital onde, à data, se encontrava a mulher internada.

Ficou igualmente proibido de permanecer na residência que Betty Grafstein viesse a ocupar quando tivesse alta hospitalar.

O arguido não se pode aproximar da mulher, a menos de um quilómetro, estando sujeito a meios técnicos de controlo à distância (pulseira eletrónica), segundo o despacho do juiz de instrução criminal.

José Castelo Branco negou qualquer agressão e disse que as denúncias de violência doméstica contra a mulher, com quem está casado há quase 30 anos, "são ridículas".