José Castelo Branco foi acusado "pela prática de um crime de violência doméstica" pelo Ministério Público (MP). A notícia chegou no início desta semana e continua a ser o tema do momento.

Na crónica criminal do programa 'Dois às 10', da TVI, foram mencionados novos dados que constam no processo de acusação, onde é referido que Betty Grafstein foi "vítima de violência doméstica desde que casou, há 28 anos".

"A vítima conta que José Castelo Branco a torturou com óleo a ferver. Terá atirado uma frigideira ao chão, fazendo com que o óleo salpicasse Betty, provocando queimaduras ligeiras", citaram os jornalistas da TVI.

No mesmo processo é ainda mencionado que o famoso socialite se "irrita com facilidade e não tem paciência". Entre os episódio de violência referidos, surge ainda a acusação de que Castelo Branco terá borrifado perfume nos olhos da mulher, dizendo-lhe para não chorar porque iria "borrar a maquilhagem". Este momento terá alegadamente sido testemunhado por uma pessoa, que já terá sido ouvida.

Cláudio Ramos não ficou indiferente às citações da acusação e atirou em direto: "Eu não defendo o José Castelo Branco, nem sou juiz, mas se eu pegar numa frigideira com óleo e me irritar, não o devo fazer, mas se mandar a frigideira para o chão e salpicar na Cristina, não a estou a torturar com óleo a ferver".

Sem procurar defender José Castelo Branco do crime de violência doméstica de que é acusado, o apresentador considerou algo exageradas as alegações dos advogados que defendem Betty Grafstein.

Veja aqui as declarações completas.