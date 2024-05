A TVI garante ter contactado um ex-funcionário de José Castelo Branco e Betty Grafstein, alguém que terá convivido com o casal e que assim a agressões do socialite contra a ex-companheira, agora com 95 anos.

O antigo funcionário, que manteve a sua identidade em anonimato, começou por relatar ao canal o episódio a que assistiu: "A primeira vez que eu vi [uma agressão], ele estava a pintá-la na casa de banho e depois eu vi ele pregar-lhe uma bofetada, porque ela não ficava quieta e ele não conseguia pintá-la. A Betty era uma boneca nas mãos daquele senhor".

O ex-funcionário diz ter visto uma das faces de Betty "toda vermelha", para além da designer de joias estar "cheia de lágrimas".

"A segunda chapada eu vi. Fiquei escandalizado e disse-lhe 'não sabia que era esse tipo de homem que maltrata senhoras'. Ele ficou tão envergonhado que disfarçou e disse que eu não estava a ver bem", acrescentou a alegada testemunha.

O ex-funcionário diz ter-se despedido tempos mais tarde por falta de pagamento dos salários e que terá sido acumulada uma dívida de milhares de euros.

Vale lembrar que o Fama ao Minuto obteve declarações exclusivas da agente de José Castelo Branco e Betty Grafstein, Luciana Lima, conversa na qual foram desmentidas várias informações entretanto veiculadas pela imprensa cor-de-rosa e por algumas das pessoas que acusam o socialite de ser violento com a companheira.

