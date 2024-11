José Castelo Branco partilhou um vídeo onde relata ter saudades de mais uma coisa da sua vida em Nova Iorque: os seus maquilhadores.

"Com saudades de todos os meus maquilhadores em Nova Iorque", escreveu na legenda de um vídeo onde se mostra a ser maquilhado.

De relembrar que José Castelo Branco foi acusado "pela prática de um crime de violência doméstica" pelo Ministério Público.

O caso teve início quando Betty Grafstein deu entrada no Hospital CUF Cascais no dia 20 de abril deste ano. Foi na unidade hospitalar que a designer de joias disse que tinha sido vítima de agressão por parte do companheiro, e de forma continuada.

Em maio, após ser detido pela GNR, por decisão do Tribunal de Sintra, José Castelo Branco ficou impedido de contactar a vítima e de permanecer no hospital onde, à data, se encontrava a mulher internada.

Ficou igualmente proibido de permanecer na residência que Betty Grafstein viesse a ocupar quando tivesse alta hospitalar.

