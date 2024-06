Sintomas como dores no estômago, dores de cabeça ou uma maior tensão muscular podem ser os primeiros sinais de ansiedade nos jovens em altura de exames ou testes.

Algumas pessoas podem sentir tremores e transpiração. A respiração e o coração tende a ficar mais acelerado. Quando a ansiedade face aos exames é muito intensa até se podem sentir tonturas ou náuseas.

No dia do exame, quais são as estratégias para reduzir os níveis de ansiedade?