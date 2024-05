Depois da notícia da detenção de José Castelo Branco, sabe-se agora que o socialite já se encontra no Tribunal de Sintra para ser ouvido no primeiro interrogatório judicial. As informações foram avançadas e comentadas no 'Dois às 10', da TVI, que têm uma repórter no local.

José Castelo Branco foi acusado de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, com quem está casado há quase 30 anos.

O socialite iria estar esta terça-feira, dia 7 de maio, no 'Dois às 10' para uma entrevista onde falaria destas acusações. No entanto, os apresentadores foram surpreendidos com a detenção de José Castelo Branco.

