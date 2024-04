José Carlos Pereira é um pai 'babado' e faz questão de destacar na sua página de Instagram várias momentos vividos junto dos filhos.

Logo pela manhã deste sábado, o ator e médico decidiu mostrar aos seguidores um novo registo fotográfico do filho do meio, Tomás, e afirmou: "É este sorriso que me faz sair da cama todos os dias, e até quando a cama não quer deixar".

De seguida, José Carlos Pereira contou que era o momento de ir dar a sua habitual corrida matinal.

"Como diz a Mariza: 'O melhor de mim está para chegar… e chegou'. São eles… os três", acrescentou, referindo-se aos filhos. "Bom fim de semana em família a todos", rematou.

De recordar que José Carlos Pereira é pai de Tomás e Afonso, fruto da relação terminada com Inês de Góis, e ainda de Salvador, filho mais velho, da relação passada com Liliana Aguiar.

