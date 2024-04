José Carlos Pereira é um homem apaixonado e mostrou isso mesmo esta sexta-feira, dia 12 de abril.

Depois de no mês passado ter causado dúvidas nos seus fãs ao ter apagado todas as fotografias com a namorada, Irina Sustelo, tudo não terá passado de um mal-entendido e os dois médicos parecem ter uma relação sólida.

O casal posou para uma fotografia, que o ator partilhou nas stories da sua conta no Instagram, na qual aparecem abraçados e sorridentes.

"A minha história de amor", escreveu, na fotografia.



© Instagram

Leia Também: José Carlos Pereira: "És um furacão e um poço de energia"