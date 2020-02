Jorge Gabriel está em plena época de mudanças. Tal como o apresentador da RTP1 partilhou com os seus seguidores do Instagram em breve mudará de casa, deixando de viver no lugar que o viu crescer: a Amadora.

"Desde hoje que oficialmente esta deixou de ser a porta da minha casa de infância, adolescência e início da vida adulta", começou por referir.

"Dizem que à medida que envelhecemos nos agarramos aos bens materiais. Por mim dispenso o 'imóvel'. Guardo todas as memórias como se estivessem hoje a ser vividas", continua.

"A minha ama Lhólhó, os meus vizinhos, os amigos eternos com quem tantas vezes ainda jogo peladinhas imaginárias, recordando na perfeição golos medidos a régua e esquadro. A primeiras aventuras radiofónicas, os namoros de alguns dias, o caminho para a escola, o meu 'Anjo da Guarda'. A minha Mina, a minha eterna Amadora", completa.

