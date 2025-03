"Não me esperes para jantar. Mas também, não esperes encontrar-me em casa logo depois. Não sei a que horas volto, não sei quando volto... ou sequer se volto."

A coleção outono-inverno 2025/2026 mergulha na passagem entre a infância e a adolescência, naquele instante em que os brinquedos são substituídos por telemóveis, as roupas largas dão lugar a silhuetas mais definidas, e as tardes de brincadeira se tornam noites de descoberta. É uma narrativa visual e emocional sobre crescer, sobre as últimas vezes que só percebemos que aconteceram quando já ficaram para trás.

A dualidade entre inocência e rebeldia manifesta-se nos materiais escolhidos: tricô manual com fios Tricots Brancal, blusões e jeans em ganga Troficolor, e tecidos Burel, cada um carregando texturas que evocam memória e transição. Entre pontos, costuras e contrastes, a coleção celebra a inevitabilidade da mudança, capturando o exato momento em que deixamos de ser crianças, mas ainda não sabemos exatamente o que vem a seguir.

Com esta coleção, Diogo Mestre, o responsável da marca Mestre Studio, que saltou das passerelles de Sangue Novo, quer mostrar que a moda torna-se um reflexo do amadurecimento, onde cada peça conta uma história de crescimento, descoberta e identidade em construção.