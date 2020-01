Foi com grande choque que o mundo dos amantes de motociclismo recebeu a notícia da morte do piloto português Paulo Gonçalves, durante a prova do Dakar, na Arábia Saudita. A tragédia não passou despercebida a muitas figuras públicas, incluindo Jorge Gabriel, conforme o próprio o demonstrou através da mais recente publicação na sua conta de Instagram.

Para tal, partilhou uma fotografia na qual ele e Sónia Araújo aparecem junto do piloto, numa oportunidade que tiveram de entrevistá-lo, aproveitando para referir.

"Hoje vamos homenagear o malogrado Paulo Gonçalves. Foto de 2016, na Praça da Alegria", sublinhou.

Desde logo, os seguidores ficaram bastante sensibilizados.

Ora veja.

