"Cabo Verde marcou-me": foi desta forma que Fanny Rodrigues se despediu da terra que tão bem a acolheu nos últimos dias: Cabo Verde.

"Levo no meu coração tudo aquilo que os meus olhos absorveram, a lição e a chamada à realidade. Mas acima de tudo, de todos e de cada experiência, levo duas pessoas. O Vitor e o José! Não tenho palavras suficientes para vos descrever com verdade o que senti com cada um dos dois", completou a apresentadora da TVI, visivelmente grata.

Vale recordar que Fanny esteve acompanhada pela irmã, Carina Rodrigues, ao longo desta viagem.



