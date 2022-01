John Mulaney está oficialmente, e legalmente, divorciado de Anna Marie Tendler. De acordo com o TMZ, o ex-casal assinou os papéis que colocam um ponto final no processo de separação.

O fim da união aconteceu esta quinta-feira, em Nova Iorque, quase meio ano depois do processo ter sido iniciado.

John e Anna casaram-se no verão de 2014 e confirmaram a separação em maio, antes de o ator ter pedido legalmente o divórcio em julho.

Pouco tempo depois de ter sido confirmada a separação, John Mulaney esteve no centro da atenções por causa das notícias que davam conta do namoro com Olivia Munn. Logo de seguida, foi revelado que Olivia Munn estava grávida e foram pais do primeiro bebé em comum em novembro.

