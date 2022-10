John Legend recordou os primeiros dias do romance com a atual companheira, Chrissy Teigen. O casal conheceu-se em 2006 e acabou por 'dar o nó' em 2013.

No podcast 'On Purpose' com Jay Shetty, o cantor admitiu que não estava comprometido no início da relação com a modelo.

"Na altura eu era mais egoísta", explicou, citado pela People. "Não era um bom parceiro no início da nossa relação. Mesmo gostando muito dela e estando muito feliz por estar com ela. Ainda era egoísta. Tinha 20 e poucos anos, ainda não estava pronto para ser o parceiro comprometido que sou agora", acrescentou.

Mais tarde, recorda, percebeu que precisava de mudar para conseguir lutar pela relação com a pessoa que ama.

"Quando deixamos de ser tão egoístas, quando não pensamos apenas na alegria que obtemos de uma situação e no prazer que obtemos dela, mas também pensamos na nossa responsabilidade e no nosso compromisso nessa situação. Cresces e amadureces", partilhou.

"Parte disso é apenas uma questão de tempo. Precisas de tempo para te tornares a pessoa que desejas ser", continuou.

John Legend lembra ainda que quando conheceu Chrissy Teigen ambos estavam "muito atraídos um pelo outro". "A nossa química era ótima", afirmou, falando da "paixão" que se vive no início dos relacionamentos. Hoje em dia, diz, "é diferente", mas "é melhor".

De recordar que o casal tem dois filhos em comum, Luna, de seis anos, e Miles, de quatro.

Leia Também: Amor, família e paixão: Chrissy Teigen e John Legend em novo videoclipe