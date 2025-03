Chrissy Teigen revelou numa entrevista que tem uma 'mini stylist' em casa.

Luna, uma das filhas da empresária e de John Legend, tem oito anos, mas já parece ter o seu gosto no que à moda diz respeito.

"A Luna não gosta de nada do que eu uso. Ela não gosta de decotes. É muito discreta. Excepto, sabem os miúdos hoje em dia, com os crop tops e as jeans baggy e isso? Ela gosta de coisas mais masculinas", revelou Chrissy no programa 'Today with Jenna & Friends'.

Chrissy Teigen e John Legend têm quatro filhos: Wren, de 20 meses, Esti, de dois anos, Miles, de seis, e Luna, de oito.