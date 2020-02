João Quadros, humorista e argumentista, usou recentemente a sua conta oficial de Twitter para fazer uma publicação onde admite publicamente que esteve durante cinco anos em depressão profunda.

"Quero confessar que desde que me divorciei aos 50, hoje faço 56, e depois de 5 anos de profunda depressão ao ponto de pensar em suicidar-me na estação do senhor roubado, estou feliz. E vou voltar mais forte que nunca e dar tanto trabalho", declarou o criador do famoso programa de humor 'O Último a Sair', da RTP.

Perante as suas palavras, foram muitas as mensagens de força declaradas por parte dos fãs que admiram o seu trabalho e esperam em breve voltar a ouvir falar do mesmo.

Leia Também: Júlia Pinheiro: O que mais a tocou na entrevista que fez a Diogo Carmona