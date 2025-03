Maria Rueff evidenciou a profunda admiração que tem pelo Papa Francisco, que esta quinta-feira, dia 13 de março, celebra 12 anos de pontificado.

Na sua página de Instagram, a atriz dedicou várias publicações ao Papa, aproveitando para lembrar o momento em que se encontrou com este pessoalmente, no Vaticano, num encontro que reuniu humoristas de todo o mundo.

"E o que mais profundamente me tocou no seu pontificado, o encontro com os humoristas. Primeiro na História da Igreja católica. Aqui vos deixo o discurso que proferiu na altura", lê-se na legenda da partilha.

Ora veja:

O líder da Igreja Católica continua hospitalizado na sequência de uma pneumonia.

Leia Também: Papa Francisco celebra 12 anos de pontificado internado no hospital