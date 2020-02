No início deste mês foi transmitido no programa de Júlia Pinheiro uma entrevista que a apresentadora fez ao ator. Em causa estavam os mais recentes acontecimentos a envolver o artista, sobretudo no que dizia respeito ao seu acidente, no qual perdeu um pé após ter sofrido um embate com um comboio, e ainda a má relação que mantém com a mãe.

Esta terça-feira, dia 18, Júlia abordou o assunto, revelando aquilo que mais a marcou:

"O que não sabe e que eu vou escrevo aqui hoje: após tantos anos de experiência em televisão, há dias em que fazemos um esforço quase ultra-humano para encontrar as palavras certas. Este foi um dia. Há dias em que sentimos que o entrevistado nos dá uma espécie de permissão para conduzi-lo 'ao colo'. E o Diogo precisa de colo. Todos precisamos, certo?", sublinha.

"Por fim, duas situações que me comoveram. E eu sou dura (tento) na arte da comoção. O Diogo escolheu-me para dar a sua primeira entrevista após o acidente. Não tinha percebido porquê até ele confidenciar-me que segue o meu Instagram. Porquê Diogo, questionei. Porque lá encontra muita… 'família', disse. E assim, fica tudo dito, não fica? E eu que pensava que sabia muito sobre o Diogo. Mas não sabia que já gostava muito deste miúdo", conclui.

Eis a publicação completa de Júlia no seu blog.

